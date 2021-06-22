اياب نصف نهائي رابطة ابطال افريقيا - الاهلي المصري يستانف اليوم تحضيراته لملاقاة الترجي

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بعد راحة سلبية ب48 ساعة ينتظر ان يستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليومٍ الثلاثاء في إطار الاستعداد الخاص بمباراة العودة لنصف نهائي رابطة ابطال افريقيا أمام الترجي التونسي.واعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي استمرار الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الأهلي لديه مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .وشدد عبدالحفيظ في تصريح نقله موقع النادي على ضرورة الحفاظ على حالة التركيز لدى لاعبي الأهلي، لاسيما أن التأهل لم يحسم بعد، وان الفريق فاز في الشوط الأول على الترجي في تونس، ومازال هناك شوط ثان في مباراة العودة بالقاهرة.وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة تربص مغلق للفريق لمدة 48 ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.وحصل لاعبو الأهلي بترخيص من المدرب بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لاسترجاع الأنفاس، عقب مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي.