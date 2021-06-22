ترشح الرامية التونسية رحاب الوليد للألعاب الاولمبية طوكيو 2020

ترشحت الرامية التونسية رحاب الوليد للألعاب الاولمبية طوكيو 2020 في مسابقة الرماية بالقوس والسهم بمناسبة نهائيات الكأس والبطولة اليوم برادس . وسجلت رحاب الوليد رقما قياسيا شخصيا بتحقيقها 619 نقطة حسب ما افادت به الجامعة التونسية للرماية.



