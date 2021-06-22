ترشحت الرامية التونسية رحاب الوليد للألعاب الاولمبية طوكيو 2020 في مسابقة الرماية بالقوس والسهم بمناسبة نهائيات الكأس والبطولة اليوم برادس . وسجلت رحاب الوليد رقما قياسيا شخصيا بتحقيقها 619 نقطة حسب ما افادت به الجامعة التونسية للرماية.
ترشح الرامية التونسية رحاب الوليد للألعاب الاولمبية طوكيو 2020
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الثلاثاء 22 جوان 2021|11 ذو القعدة 1442
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