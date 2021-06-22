   Warda - شعوري نحيتك  

ترشح الرامية التونسية رحاب الوليد للألعاب الاولمبية طوكيو 2020

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 16:29 قراءة: 0 د, 11 ث
ترشحت الرامية التونسية رحاب الوليد للألعاب الاولمبية طوكيو 2020 في مسابقة الرماية بالقوس والسهم بمناسبة نهائيات الكأس والبطولة اليوم برادس . وسجلت رحاب الوليد رقما قياسيا شخصيا بتحقيقها 619 نقطة حسب ما افادت به الجامعة التونسية للرماية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228010



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 22 جوان 2021|11 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
27°
 32° % 50 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2330°-2436°-2337°-2333°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  20h00: Rép Tchèque - Angleterre
  20h00: Croatie - Ecosse
  • Avoirs en devises
    21354,0

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30784 DT        1$ =2,83131 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   1100,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة