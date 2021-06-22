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المهدية: وفاة 5 أشخاص في حادث اصطدام شاحنة بسيارة أجرة

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 15:59 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - أودى حادث مرور جدّ، ظهر اليوم الثلاثاء، على الطريق الرابطة بين معتمديتي سيدي علوان وقصور الساف بولاية المهدية، بحياة 5 أشخاص كانوا على متن سيارة أجرة "تاكسي"، إثر اصطدامها بشاحنة قادمة من معتمدية الجم، وفق ما أكده العميد حاتم بوبكر المدير الجهوي للحماية المدنية.

وأوضح بوبكر، في تصريح لـ"وات"، أن جميع ركاب سيارة الأجرة قد فارقوا الحياة بمن فيهم السائق، فيما تم نقل سائق الشاحنة وامرأة كانت برفقته إلى المستشفى المحلي بسيدي علوان إثر تعرضهما لإصابات جراء الحادث.


وهرعت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث أين تم نقل الضحايا وإسعاف المصابين، فيما يعكف حرس المرور على الوقوف على أسباب الحادث، وفق ذات المصدر.

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