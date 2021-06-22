فرنسا ستمنح تونس نحو 325 الف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، مع موفى جوان 2021

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ستمنح فرنسا تونس نحو 325 الف جرعة من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا"، مع حلول نهاية شهر جوان 2021، وفق ما اعلن عنه سفير فرنسا بتونس، اندري باران، خلال لقاء صحفي حول حصيلة الدورة الثالثة للمجلس الأعلى التعاون الفرنسي التونسي وافاق العلاقات الفرنسية التونسية، احتضنه مقر إقامة السفير، الثلاثاء."وتعتبر عملية تسليم هذه اللقاحات تواصلا لنتائج الزيارة الأخيرة التي اداها الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس، الى تونس، يومي 2 و3 جوان 2021 والتزام رئيس الجمهورية الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع ، من 11 الى 13 جوان 2021"، حسب باران.وأفاد سفير فرنسا بتونس "ان هذه الجرعات، التي تنضاف الى مساهمة فرنسا في مبادرة "كوفاكس"،آلية النفاذ العالمية الى اللقاح ضد كوفيد - 19، تمثل ما يعادل نصف ما ستقدمه فرنسا للعالم باسره، بعنوان شهر جوان".واردف مصرحا "نحن مقتنعون ان هذا لن يغطي كامل حاجيات التونسيين من اللقاح، لكنها مبادرة رمزية تمكن من دعم مجهودات التلقيح ضد كوفيد - 19".وبين ان جرعات اللقاح ستساهم في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية وفي تسريع عمليات التلقيح للأشخاص الذين تتجاوز اعماره 60 سنة ومازالوا على قائمة الانتظار.واستفاد من التلقيح في تونس، حتى الآن، حوالي 5ر1 مليون شخص وفق بيانات لوزارة الصحة. وتعتبر تونس خامس بلد افريقي وثاني بلد في شمال افريقيا، بعد المغرب، على مستوى عدد الأشخاص الذي تلقوا التلقيح بعد، حسب المصدر ذاته.