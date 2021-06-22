فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2020

أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح لنيل "الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية" بعنوان سنة 2020وتتمثل هذه الجائزة في ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار وتسلم سنويا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنةوتسند هذه الجائزة الى أفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية أنجزت من قبل شخص طبيعيأ ومؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية أو جمعية أو هيئة وطنية أو جهوية وساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين أوضاع المرأة في الوسط الريفيوللإشارة تم إحداث وتنظيم هذه الجائزة بمقتضى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المنقح بالأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 والأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016