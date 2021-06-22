   Warda - شعوري نحيتك  

فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2020

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 14:45 قراءة: 0 د, 42 ث
أعلنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح لنيل "الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية" بعنوان سنة 2020


وتتمثل هذه الجائزة في ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار وتسلم سنويا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة


وتسند هذه الجائزة الى أفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية أنجزت من قبل شخص طبيعيأ ومؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية أو جمعية أو هيئة وطنية أو جهوية وساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين أوضاع المرأة في الوسط الريفي

وللإشارة تم إحداث وتنظيم هذه الجائزة بمقتضى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المنقح بالأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 والأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227996



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 22 جوان 2021|11 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
27°
 32° % 50 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2330°-2436°-2337°-2333°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  20h00: Rép Tchèque - Angleterre
  20h00: Croatie - Ecosse
  • Avoirs en devises
    21354,0

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30784 DT        1$ =2,83131 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   1100,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة