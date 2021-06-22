كوفيد-19: "كوناكت الدولية "تطالب بمنح الأولوية  في التلقيح  لرجال الأعمال الناشطين في مجال التجارة الدولية والسياحة

وات -

طالبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية، "كوناكت الدولية" منح الأولوية في التلقيح ضد وباء كوفيد-19 لرجال الأعمال التونسيين الناشطين في مجال التجارة الدولية وخاصة منها التصدير والقطاع السياحي.وأوضح رئيس "كوناكت الدولية"، فؤاد قديش، ان هذا الطلب ياتي في سبيل ضمان استمرارية أنشطتهم التجارية والاقتصادية باعتبار ضرورة تنقلهم الى الخارج في ظروف صحية ملائمة.ولاحظ ان رجال الأعمال الناشطين خاصة في قطاعات التصدير والسياحة مدعوون بحكم طبيعة انشطتهم الى السفر والتنقل كثيرا بين البلدان وهو ما يتطلب تأمين تنقلاتهم في ظروف صحية جيدة وحمايتهم.يذكر ان كل الدول تفرض الاستظهار بتحليل سلبي لكوفيد - 19 او بطاقة التلقيح وذلك بالنسبة لكل الرحلات الجوية والبحرية والبرية.يشار الى ان تونس منحت أولوية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 الى المسؤولين في الحكومة وقطاع الصحة ثم الجيش والأمن ثم قطاع التربية وقطاع السياحة. ومنذ أن أعلنت تونس في جانفي 2021، عن دخولها في منظومة "إيفاكس" للتلقيح ضد فيروس كورونا، احتد الجدل بخصوص تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في تلقي التلقيح.وحسب بيانات وزارة الصحة في ما يهم الحملة الوطنية للتلقيح الى غاية 21 جوان 2021، ان عدد الذين استكملوا عملية التلقيح تخطي عتبة الـ 500 الف مواطن ومواطنة من بينهم 427 الف تحصلوا على الجرعة الثانية و73 الف تلقوا جرعة واحدة بوصفهم من الذين اصيبوا بفيروس كورونا في فترة سابقة.