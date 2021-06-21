المشيشي: لست معنيّا بالمعارك السياسية، والحكومة مهتمة بإنقاذ البلاد من الأزمة الإقتصادية

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شدّد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الاثنين، على أنه "غير معنيّ بالمعارك السياسية والسياسوية وتسجيل النّقاط والتموقع"، مؤكدا أن "الحكومة معنيّة في هذه الفترة بالذات بالخروج بالبلاد من الأزمة الإقتصادية والاجتماعية والماليّة الخانقة".وفي تصريح صحفي يوم الاثنين بمناسبة إشرافه على فعاليات الدورة الأولى لأيام الإدارة العمومية، بالمدرسة الوطنية للإدارة، في ردّه على سؤال بخصوص المبادرات السياسية المطروحة، قال المشيشي إنه "سيتفاعل مع كلّ الإشارات الايجابيّة"، مؤكدا أنه "معنيّ فقط بما ينفع الناس"، حسب تعبيره.ودعا، في هذا السياق، السياسيين إلى "التعقل والاهتمام حاليّا بما يفيد الناس، وخاصّة تأجيل معاركهم، والتكاتف من أجل مجابهة الجائحة"، مشيرا إلى أن السياسيين "يعيشون في حملة انتخابية دائمة"، وأنه "من الأجدى التمهل وانتظار حلول سنة الانتخابات في 2024، وتوجيه الاهتمام اليوم لمشاغل التونسيين، الذين ينتظرون خطابا عقلانيا، وليس خطابا متشنجا، يَصِمُ الناس، أو يربك المشهد السياسي"، وفق قوله.أما بخصوص الوضع الوبائي الخطير في عدد من ولايات الجمهورية، فقد أكد رئيس الحكومة أنّ كل الجهود والإمكانيات موجهة حاليا إلى القيروان وسيدي بوزيد وباجة ومجموعة الولايات التي تعرف تطورا سلبيا في الوضع الوبائي، معلنا عن اعتزام الحكومة إطلاق حملة تلقيح للأشخاص كبار السن الذين لم يسجلوا في منظومة "ايفاكس"، وتركيز مستشفيات ميدانية في عدد من الولايات.يذكر أن محاولات لإحياء مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ موفى السنة الماضية (2020) ما انفكت تطرح في كل أزمة سياسية، حيث اعتبر عدد من الملاحظين للشأن السياسي أن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخّرا عن الحوار الوطني خطوة إيجابية لحلحلة الأزمة السياسية في تونس، في حين أكد عدد من قياديي حزب حركة النهضة (الحزب الأغلبي في البرلمان) أن الحركة مع الحوار، لكنها ضدّ حوار يشترط إسقاط الحكومة الحاليّة.