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توزر: حريق في واحة توزر القديمة يأتي على أكثر من نصف هكتار من الأعشاب الجافة وحوالي 50 شجرة نخيل تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

صورة توضيحية
Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 18:51 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أتى حريق اندلع ظهر اليوم الاثنين في أحد أجزاء واحة توزر القديمة على أكثر من نصف هكتار من الأعشاب الجافة وتضرّر قرابة 50 من أشجار النخيل بين حرق كلي وجزئي الى جانب تضرّر ثمار عدد كبير منها وفق ما أفاد به مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية (وات).

وامتد الحريق وفق ذات المصدر على ثلاث مناطق متفرقة وبشكل خطّي وتمت السيطرة عليه بعد ساعة من حدوثه وذلك تزامنا مع تسجيل الجهة درجات حرارة مرتفعة بلغت 47 درجة مائوية في الظل.
هذا وتعود أسباب الحريق وفق ما عاينته مصالح الإدارة الجهوية للحماية الى الإهمال بسبب تشتّت الملكية في واحة توزر القديمة والى نقص مياه الرّي فيها فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي التي أدت الى انتشار النيران.

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