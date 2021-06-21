بنزرت: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تقرّرغلق معتمدية جومين من 21 الى27جوان الجاري

وات -

أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في بنزرت في اجتماع استثنائي التأم عشية اليوم بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر، غلق معتمدية جومين بالكامل انطلاقا من منتصف الليلة 21 جوان وحتى منتصف ليلة 27 جوان الجاري.وتقرّر في نفس السياق مواصلة حظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا ،باستثناء الحالات الصحية والامتحانات الوطنية ومنع التنقل بين العمادات والمعتمديات المجاورة داخل او خارج الولاية للمعتمدية ، وأيضا تعليق ارتياد دور العبادة وغلق المقاهي والمطاعم والحمامات والقاعات الرياضية وكافة المحلات التجارية ما عدى محلات تجارة المواد الغذائية ومنع كل التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة وغلق السوق اليومية والاسبوعية وغلق كافة الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات ، الا للحالات المرخص فيها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح ، ووجوبية التزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل الا لقضاء الحاجيات الضرورية وبالتالي تفادي التتبعات الجزائية المرتبطة بتعمد خرق التدابير المقررة بشان المعتمدية، وذلك بعد ان تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بها ا454 اصابة على 100 الف ساكن .ودعا رئيس اللجنة والي بنزرت محمد قويدر جميع الاطراف وعلى رأسها البلديات وبقية النسيج المؤسساتي والمنظماتي والرسمي لتحمّل مسؤولياتهم بشأن المساهمة من جانبها في الحد من انتشار الفيروس عبر التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية والاجراءات المعلنة ولاسيما منها منع التجمعات وانفاذ القانون على الجميع دون استثناء .وأضاف الوالي أن اللجنة ستمهل جميع الاطراف المتداخلة دون استثناء ، حتى نهاية الاسبوع الجاري للعمل على رفع درجة اليقظة والحد من الانفلات الحاصل في مختلف الفضاءات العامة وغيرها ، قبل اتخاذ الاجراءات الردعية الواجبة ومنها الغلق الشامل .ومن جهة اخرى قال رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة إنّه في اطار التوقي وحسن الاعداد لاي طارئ صحي غير مرغوب فيه بالولاية والتضامن الجهوي والاقليمي والوطني سيتم الترفيع من عدد اسرة الاوكسيجين من 195 سريرا الى ما اكثر من 300 سرير حتى الأسبوع المقبل ، داعيا في هذا الصدد البلديّات والمنظّمات والمعتمدين والمؤسسات والمنظّمات وفاعلي الخير للمساهمة هذا المجهود التضامني الوطني وفق تعبيره.وأشار إلى ان المجلس الحهوي للولاية خصّص اعتمادات مالية باكثر من 20 ألف دينار لمضاعفة طاقة الاوكسيجين بمستشفى بنزرت ، حاثّا بقية الهياكل للنسج على المنوال في هذا الصدد ،الى جانب تفعيل حملات التوعية والتحسيس .وتقرّر في اعقاب الاجتماع تفعيل التقصّي المبكّر للفيروس بكافة مداخل المدن بالولاية ومنها مدخل منطقة العريش المؤدّي غلى مناطق غار الملح ورفراف واوتيك وأيضا مداخل منطقة سجنان ومنزل بورقيبة بدعوة البلديات لتوفير 3000 تحليل سريع للغرض والانطلاق في حملة جهوية شاملة بداية من السبت المقبل بمشاركة مصالح الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، الى جانب دعوة الغرف الجهوية لمختلف القطاعات كالنقل بانواعه والمقاهي والمطاعم والمساحات الكبرى والأسواق بانواعها إلى احترام البروتوكولات الصحية الواجبة ودعوة البلديات لتنفيذ حملات رقابية صارمة بشان المخالفين ، وأيضا التنسيق بين الإداراتين الجهويتين للتكوين المهني والصحة والجمعيات المدنية عن طريق المعتمدين لاستغلال الاليات المتاحة لتشغيل المعطّلين عن العمل في الاختصاصات الطبية من اجل التخفيف عن الجهاز الصحي العامل بالجهة ككل .يذكر أنّه تقرّر أن تبقى اجتماعات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت مفتوحة الى غاية الجمعة المقبل في انتظار ما ستؤول اليه الأمور بشأن تنفيذ مختلف القرارات المعلنة سواء منها الخاصة بمعتمدية جومين او بقية مناطق الولاية ، وفق ما أكّده رئيس اللجنة والي بنزرت محمد قويدر لمراسل (وات).