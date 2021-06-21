الهايكا تدعو إلى تنظيم "تيليتون"، في أقرب الآجال، لمجابهة انتشار فيروس كورونا

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، بعد التشاور مع الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، الدعوة إلى تنظيم "تيليتون"، تحت إشراف الإعلام العمومي وبمشاركة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية القانونية.وسيتمّ تنظيم الـ"تيليتون" في أقرب الآجال، بعد التنسيق بين مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية والتلفزات والإذاعات الخاصة القانونية الراغبة في المشاركة، من أجل ضمان حسن سير عملية البث المشترك من الناحية التنظيمية والتقنية.وتهدف هذه المبادرة، حسب بلاغ للهايكا، إلى دعم المجهود الوطني لمكافحة الجائحة وإلى مزيد توعية المواطنات والمواطنين بدورهم المحوري من خلال تطبيق البروتوكول الصحي والاجراءات الاستثنائية المعتمدة للحد من مخاطر انتشار العدوى بفيروس كورونا حماية لأنفسهم ولذويهم ولبقية المواطنين.وقالت الهيئة إنها قامت بهذه المبادرة، "أمام تواصل تفاقم الوضع الصحي في عدد من الولايات وفي إطار العمل على دعم مجهودات الدولة في توفير الإمكانيات والموارد المالية لمجابهة انتشار فيروس كورونا".وكانت مصالح الإعلام والإتصال برئاسة الحكومة، نشرت أمس الأحد، قائمة الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل وهي القيروان وسليانة وزغوان وباجة، مشيرة إلى أن نسبة حدوث العدوى في هذه الولايات تفوق 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخير، حسب تحيين المعطيات، إلى حدود 19 جوان 2021.