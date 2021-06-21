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سليانة : اعتماد توقيت إداري واحد وتعليق العمل بالمحكمة الإبتدائية بسليانة وبمحاكم النواحي التابعة لدائرتها مدّة أسبوع

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - تقرّر اليوم الإثنين إعتماد توقيت إداري واحد (من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الزوال) بالمحكمة الإبتدائية بسليانة وبمحاكم النواحي التابعة لدائرتها الترابية لمدة أسبوع أي إلى غاية يوم 27 جوان الجاري وذلك على خلفية قرار الحجر الصحي الشامل وفق إعلام صادر عن المحكمة .

وتقرّر أيضا تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية وبمحاكم الناحية باستثناء أعمال النيابة العمومية المتعلّقة بالاستمرار ومحاضر التلبّس والمحاضر التي تنتهي فيها آجال الإحتفاظ إلى جانب المطالب و الأذون ذات الصبغة المتأكدة جدّا.
يذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بسليانة اتخذت أمس الاحد قرار الحجر الصحي الشامل بكامل المعتمديات.

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