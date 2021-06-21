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تونس تتحصل على 500 ألف جرعة مضادة لفيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 15:38 قراءة: 0 د, 18 ث
أكدت رئاسة الجمهورية، الاثنين، أن شحنة جديدة من اللقاحات ضد فيروس "كورونا" تقدر بـ500 ألف جرعة قادمة من جمهورية الصين الشعبية، ستصل تونس بعد ظهر اليوم .

وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها، أن هذه الشحنة تتنزل في إطار التعليمات المتواصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد والتي تقضي بتكثيف التحرك الدبلوماسي من أجل التسريع في عملية جلب اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.

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