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ميناء حلق الوادي-القبض على 05 أشخاص من أجل محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة

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Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 19 ث
تمكن أعوان محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي، امس من القبض على 05 أشخاص بصدد ترصّد فرصة للصّعود على متن إحدى البواخر الرّاسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين ان النّيابة العموميّة، أذنت بتحرير محضر في الغرض يتعلق ب"دخول الميناء دون رخصة بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم




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