الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب تعلن تأجيل الاضراب القطاعي المفتوح بداية من يوم 23 جوان 2021

وات -

اعلن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حمدة العيفي ، الاثنين، عن تأجيل تنفيذ قرار التوقف عن تجميع الحليب المزمع تنفيذه بداية من يوم 23 جوان 2021واكد العيفي في تصريح لـ- وات - ان قرار تاجيل الاضراب جاء في اعقاب اجتماع عقد اليوم بمقر وزارة الفلاحة واشرف عليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم الى جانب ممثلين عن عدة وزارات وهياكل مهنية.واضاف ان المجتمعين اتفقوا على حزمة مقترحات تتعلق بقطاع الالبان سيتم احالتها على انظار مجلس وزاري سيعقد خلال الفترة القادمة للنظر فيها واقرارها من عدمه.وبين ان هذه الحزمة تضمنت رفع طاقة معمل تجفيف الحليب الى جانب قبول الدولة لزهاء 10 ملايين لتر بما يسمح بتقليص المخزونات الفائضة عن الحاجة .ولاحظ ان قائمة المقترحات تهدف اساسا للمحافظة على منظومة الالبان في تونس من خلال تمكين مراكز تجميع الحليب من المنح المرصودة في اطار عمليات التجميع.وكانت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب اعلنت يوم 8 جوان 2021 قرار التوقف، بطلب من الغرف الجهوية ، لنشاط التجميع بشكل مفتوح ابتداء من يوم 23 جوان 2021 ، محملة السلط المعنية المسؤولية كاملة على نتائج هذا التوقف.واكدت الغرفة في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ان القرار يعود الى تزايد الصعوبات نتيجة القرارات التي اتخذها عدد من اصحاب المصانع والقاضية بتقليص الكميات المقبولة.وتوقفت مراكز الحليب عن تجميع هذه المادة مؤقتا ، أيام 12 و13 و14 ماي 2021 ، ليعقد اثر ذلك اجتماع يوم 25 ماي 2021 بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، افضى الى طلب عقد اجتماع عاجل مع وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة لتدارس الإشكاليات .وكشفت البيانات الصادرة في اعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الغرفة الوطنية واتحاد الفلاحين والمركزيات ، عن ارتفاع مخزون الحليب الى 42 مليون لتر وسط مؤشرات لمزيد ارتفاعه في صورة عدم ايجاد اسواق تصدرية ورفع قدرة مصنع التجفيف.