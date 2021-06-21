سليانة: إقرار حظر الجولان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا ومنع كافة التظاهرات والتجمعات (بلاغ توضيحي)

أصدرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، اليوم الإثنين، بلاغا توضيحيا أكدت فيه فرض الحجر الصحي الشامل بكامل المعتمديات باستثناء القطاعات الحيوية، والإمتحانات الوطنية، وجميع النشاطات في قطاع الصحة، فضلا عن تعديل توقيت حظر الجولان ليصبح من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع كافة التظاهرات الشبابية والرياضية والثقافية وكل التجمعات والاحتفالات الخاصة.ويشمل القرار أيضا منع التنقل من و إلى ولاية سليانة باستثناء الحالات الإستعجالية والخدمات الأساسية والتي تخضع لترخيص سواء من الإدراة أو الهياكل المهنية، حسب الحالات، إلى جانب غلق السوق الأسبوعية بكافة المعتمديات، وغلق كافة المقاهي، والمطاعم، والحمامات، وقاعات الألعاب، ومحلات الملابس الجاهزة، وقاعات الحلاقة.وتضمن البلاغ أن الاجراءات الجديدة تشمل كذلك التأكيد على الناقلين العموميين والخواص بالاتزام بالبروتوكول الصحي حتى لا يكونوا عرضة للتتبعات الإدراية والعدلية وضمان إستمرارية المرافق العمومية وفق حد أدنى يخضع لتقدير رئيس الدائرة.كما تقرر أيضا غلق دور العبادة، والإقتصار على الإطار المسجدي، بالإضافة إلى عدم تجاوز المساحات التجارية الكبرى 30 بالمائة من طاقة الإستيعاب.يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة أعلنت أمس الأحد إثر اجتماعها حجرا صحيا شاملا بكامل الولاية لمدة أسبوع قابل للتجديد.