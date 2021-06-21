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سليانة: التزام متفاوت في تطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 11:54 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - شهدت سليانة المدينة، اليوم الإثنين، إلتزاما متفاوتا في تطبيق مقتضيات الحجر الصحي الشامل في أول أيامه، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي، وفتحت، في المقابل، محلات بيع الملابس أبوابها وإنتصب عدد من الباعة المتجولين، وفق ما عاينته "وات".


من جهة أخرى، شهدت معتمديتا الكريب ومكثر خرقا واضحا لقرار الحجر الصحي الشامل أين انتصبت الأسواق الأسبوعية وباعة الملابس المستعملة، ما دفع بالوحدات الأمنية إلى تنفيذ حملة أمنية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي وحثّ المواطنين على الإلتزام به.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة أعلنت أمس الأحد حجرا صحيا شاملا بكامل الولاية لمدة أسبوع قابل للتجديد بإستثناء الإمتحانات الوطنية والاختبارات العادية والقطاعات الحيوية، ومن المنتظر أن تصدرفي الساعات القليلة القادمة بلاغا توضيحيا تفسر فيه مقتضيات قرار الحجر الصحي الشامل.

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