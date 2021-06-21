سمر صمود: معهد باستور سيتولى الاعلان عن نتائج عملية التقطيع الجيني لحالات الاصابة بكوفيد- 19 بالقيروان خلال الأسبوع الجاري

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أفادت الأستاذة الجامعية الاستشفائية المبرزة في المناعة بمعهد باستور سمر صمود اليوم الاثنين أن معهد باستور سيتولى خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن نتائج عملية التقطيع الجيني لعدد من التحاليل الإيجابية المصابة بكوفيد-19 بولاية القيروان للكشف عن نوعية السلالة المنتشرة في الولايةورجحت سمر صمود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فرضيتين لنتائج التقطيع الجيني والوضع الوبائي بولاية القيروان وهما إما أنه سيكشف عن وجود سلالات متحورة أو ظهور سلالة جديدة نتيجة الانتشار الواسع للفيروس بالجهةوأقرت بأن السلالة المنتشرة الحالية والتي تسببت في وضع وبائي صعب بالجهة ليست بالسلالة التقليدية التي ظهرت أول مرة في يوهان بالصين في أواخر سنة 2019واستبعدت أن تكون السلالة المنتشرة هي سلالة جديدة مشيرة الى أن ظهور أي سلالة جديدة يحدث نتيجة تكاثر الفيروس بصفة واسعة واحداثه لنسخ عديدة ويمكن أن تطرأ على مجموعة من النسخ طفرات (تغيرات) في المادة الوراثية له وتظهر بذلك سلالة جديدة ذات خصائص محددةولفتت الى أنه من المرجح أن تكون السلالة المنتشرة بالجهة هي إحدى السلالات المتحورة، على غرار الهندية أو البرازيلية أو جنوب افريقية أو البريطانيةواعتبرت استاذة المناعة أن خطر السلالة المتحورة يكمن في خصائصها والتي يمكن أن تمس الفئات العمرية الأقل سنا حسب تقديرهايشار الى أن رئاسة الحكومة نشرت أمس الأحد قائمة الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل وهي القيروان وسليانة وزغوان وباجة، لافتة إلى أن نسبة حدوث العدوى في هذه الولايات تفوق 400 إصابة لكل مائة ألف ساكن خلال ال 14 يوما الأخيرة حسب تحيين المعطيات إلى حدود 19 جوان الجارييذكر أن وزارة الصحة سجلت بتاريخ 19 جوان الجاري 78 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا و1775 إصابة جديدة بهذا الفيروس، مقابل تعافي 1052 شخصا.