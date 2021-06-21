وزير الصحّة يتحوّل إلى القيروان لمعاينة جهود التصدّي للكوفيد 19

وات -

تحوّل وزير الصحة، فوزي مهدي، يوم الأحد، عقب زيارته لولايات الجنوب الغربي، إلى ولاية القيروان، حيث زار المستشفى العسكريّ الميدانيّ الذي أذن رئيس الجمهورية بتركيزه والذي يتضمّن 8 أسرّة إنعاش.وثمّن وزير الصحة بالمناسبة، "جهود الإطارات العسكرية القائمة على المستشفى العسكري الميداني والجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية ككلّ في دعم المنظومة الصحية في مجابهة الجائحة"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.كما تحوّل الوزير عقب ذلك إلى المستشفى الميدانيّ المدني الذي سبق تركيزه بالجهة وتعزيز إمكانياته والترفيع في مخزون الأكسجين به لمعاضدة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي وشبه الطبي بالجهة.وكان والي القيروان، محمد بورقيبة، قرّر فرض حجر صحي شامل بكامل معتمديات القيروان وذلك بداية من اليوم الأحد، وإلى غاية تحسّن مؤشرات الوضع الوبائي بالجهةيُذكر أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن عليّة كانت أوضحت أول أمس السبت في تصريح ل(وات) أن اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل، جاء إثر تسجيل 100 حالة وفاة منذ بداية شهر جوان إلى غاية يوم الجمعة الماضي وبسبب تسجيل عدد إصابات تجاوز 400 إصابة في كل 100 ألف ساكن.ولفتت بن عليّة إثر مشاركتها في اجتماع انعقد ليلة السبت بمقر المندوبية الجهوية للصحة بالقيروان إلى أن الوباء في هذه الولاية وفي جهات أخرى اتخذ صبغة جديدة اتسمت بالنسق التسارعي لعدد حالات الإصابة الذي تغير من أسبوع إلى آخر ونسبة الحالات الخطرة والوفايات والإصابات المسجلة في صفوف الأطفال والرضّع.