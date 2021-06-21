القصرين: محاولة سرقة بنك بإحداث ثقب في سقفه

تعرّض فرع بنكي (قطاع خاص)، بوسط مدينة القصرين، يوم الأحد، إلى محاولة سرقة من قبل مجهولين عمدوا إلى إحداث ثقب في سقف البناية الموجود بها، وفق مصدر أمني بالجهة.



وذكر المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الغرض وقررت عدم فتح هذه المؤسسة للعموم، يوم الإثنين، من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بعد أن كلفت فرقة الشرطة العدلية بالقيام بالمعاينات الفنية اللازمة لهذا الفرع البنكي.



