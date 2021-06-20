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المنستير: حجر سلاح ناري وسبعة خراطيش خلال عملية مداهمة لمجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق العدلية بالمكنين

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 21:52 قراءة: 0 د, 37 ث
حجزت وحدات من منطقة الأمن الوطني بالمكنين (ولاية المنستير)، معززة بدورية فرقة النجدة، سلاحا ناريا من نوع "شوتجن" وسبعة خراطيش كما أوقفت 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية، خلال مداهمتها فجر يوم الأحد، فضاء بأحواز مدينة المكنين أعدّه عدد من المارقين عن القانون، لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، وفق ما نشرته النقابة الأساسية لقوّات الأمن الداخلي بالمكنين، الراجعة إلى النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

وأضافت هذه النقابة أنّ الوحدات الأمنية ألقت الأحد كذلك القبض على 6 أشخاص، صادرة بشأنهم مناشير تفتيش، لفائدة العديد من الوحدات الأمنية والمصالح القضائية.

وثمنت النقابة الأساسية لقوّات الأمن الداخلي بالمكنين، "الجهود المتواصلة التي تبذلها كافة إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالمكنين للتصدي للجريمة والحدّ منها، في ظل النقص الفادح في الموارد البشرية".

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