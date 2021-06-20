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اسامة الملولي يتاهل الى الالعاب الاولمبية في مسابقة السباحة في المياه الحرة

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 20:16 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - ضمن البطل العالمي والاولمبي التونسي اسامة الملولي تاهله الى مسابقة السباحة في المياه الحرة ضمن الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت القادمين بعدما احرز المركز العاشر في سباق 10 كلم للدورة الترشيحية التي اقيمت يوم الاحد بمدينة سيوتوبال البرتغالية.

وقطع الملولي مسافة السباق في زمن قدره 2س و2دق و55ث و60 جزء بالمائة بينما عاد المركز الاول الى البريطاني هيكتور توماس باردوي بتوقيت قدره 2س و2دق و7ث و60 جزء بالمائة.


وسبق لاسامة الملولي (37 عاما) ان توج بذهبيتين في الالعاب الاولمبية الاولى في دورة بيكين 2008 في سباق 1500م سباحة حرة والثانية في دورة لندن 2012 في سباق 10 كلم في المياة الحرة. كما احرز ميدالية برونزية في سباق 1500م سباحة حرة ضمن دورة لندن 2012.

والى جانب تتويجاته الاولمبية، يملك اسامة الملولي سجلا زاخرا بالالقاب في البطولات العالمية والالعاب المتوسطية والمسابقات الافريقية.

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