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منوبة :نشوب حريق بجبل حماد بالجديدة وتواصل تدخلات اطفائه

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 18:57 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - شب في حدود الساعة الثانية بعد زوال اليوم الاحد حريق بجبل حماد التابع لمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة .

وقد تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بطبربة بتعزيز من الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ، وأعوان دائرة الغابات لإخماد النيران التي اتت على مساحات من غابة "شعراء" واعشاب، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، بمنوبة حسان الاينوبلي لـ (وات).


ويتواصل تدخل الاطفاء حاليا ، بـواسطة شاحنات الإطفاء وشاحنات أعوان الغابات ، وذلك للسيطرة على النيران التي زاد عامل الريح في اشتعالها .
يذكر ان هذا الحريق يعد الثالث خلال هذه الصائفة بالجهة بعد حريقين سابقين ، اتى الاول على 07 هكتارات بجبل ميانة المحاذي لجبل حماد، ووتسبب الثاني في اتلاف مساحات واسعة من غابة شعراء بغابة عين الصيد ببرج العامري.




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