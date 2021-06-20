منوبة :نشوب حريق بجبل حماد بالجديدة وتواصل تدخلات اطفائه

وات -

شب في حدود الساعة الثانية بعد زوال اليوم الاحد حريق بجبل حماد التابع لمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة .وقد تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بطبربة بتعزيز من الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ، وأعوان دائرة الغابات لإخماد النيران التي اتت على مساحات من غابة "شعراء" واعشاب، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، بمنوبة حسان الاينوبلي لـ (وات).ويتواصل تدخل الاطفاء حاليا ، بـواسطة شاحنات الإطفاء وشاحنات أعوان الغابات ، وذلك للسيطرة على النيران التي زاد عامل الريح في اشتعالها .يذكر ان هذا الحريق يعد الثالث خلال هذه الصائفة بالجهة بعد حريقين سابقين ، اتى الاول على 07 هكتارات بجبل ميانة المحاذي لجبل حماد، ووتسبب الثاني في اتلاف مساحات واسعة من غابة شعراء بغابة عين الصيد ببرج العامري.