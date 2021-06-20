منوبة :نشوب حريق بجبل حماد بالجديدة وتواصل تدخلات اطفائه

وات - شب في حدود الساعة الثانية بعد زوال اليوم الاحد حريق بجبل حماد التابع لمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة .
وقد تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بطبربة بتعزيز من الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ، وأعوان دائرة الغابات لإخماد النيران التي اتت على مساحات من غابة "شعراء" واعشاب، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، بمنوبة حسان الاينوبلي لـ (وات).
ويتواصل تدخل الاطفاء حاليا ، بـواسطة شاحنات الإطفاء وشاحنات أعوان الغابات ، وذلك للسيطرة على النيران التي زاد عامل الريح في اشتعالها .
يذكر ان هذا الحريق يعد الثالث خلال هذه الصائفة بالجهة بعد حريقين سابقين ، اتى الاول على 07 هكتارات بجبل ميانة المحاذي لجبل حماد، ووتسبب الثاني في اتلاف مساحات واسعة من غابة شعراء بغابة عين الصيد ببرج العامري.
وقد تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بطبربة بتعزيز من الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ، وأعوان دائرة الغابات لإخماد النيران التي اتت على مساحات من غابة "شعراء" واعشاب، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، بمنوبة حسان الاينوبلي لـ (وات).
ويتواصل تدخل الاطفاء حاليا ، بـواسطة شاحنات الإطفاء وشاحنات أعوان الغابات ، وذلك للسيطرة على النيران التي زاد عامل الريح في اشتعالها .
يذكر ان هذا الحريق يعد الثالث خلال هذه الصائفة بالجهة بعد حريقين سابقين ، اتى الاول على 07 هكتارات بجبل ميانة المحاذي لجبل حماد، ووتسبب الثاني في اتلاف مساحات واسعة من غابة شعراء بغابة عين الصيد ببرج العامري.
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