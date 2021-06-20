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كرة السلة - المنتخب التونسي يختتم مشاركته في دورة هامبورغ بخسارة ثالثة امام نظيره التشيكي

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 17:55 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره التشيكي 55-85 يوم الاحد في مباراته الثالثة ضمن دورة هامبورغ الالمانية التي تدخل في اطار تحضيراته لمنافسات الملحق الاولمبي المقررة بمدينة سبليت الكرواتية من 29 جوان الجاري الى غاية 4 جويلية القادم.


وكان الخماسي التونسي انقاد الى الهزيمة ايضا خلال مباراتيه الاوليين في هذه الدورة امام منتخب المانيا 75-102 يوم السبت ومنتخب ايطاليا 56-82 يوم الجمعة.

يذكر ان المنتخب التونسي لعب خلال الاسبوع الماضي ثلاث مباريات ودية اخرى ضمن دورة "اينيرغا كاب" ببولونيا خسرها امام المكسيك 61-74 وروسيا 42-69 وبولونيا 66-89.
وسيخوض ابناء المدرب الالماني ديريك باورمان الملحق الاولمبي في سبليت ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبي كرواتيا والبرازيل. ويترشح صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور نصف النهائي للتباري مع ثاني واول المجموعة الاولى التي تضم منتخبات المانيا وروسيا والمكسيك.
وتجدر الاشارة الى ان الفائز بالدورة يترشح الى العاب طوكيو.

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