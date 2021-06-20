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انس جابر تخسر نهائي مسابقة الزوجي لبطولة برمينغهام

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 18:09 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - خسرت التونسية انس جابر رفقة الاسترالية الين بيريز امام التشيكيتين ماري بوزكوفا ولوسي هراديكا بنتيجة 1-2 (4-6 و6-2 و8-10) في مباراة الدور النهائي لمسابقة الزوجي لبطولة برمينغهام الانقليزية.

وكانت انس جابر توجت قبل ذلك بلقب مسابقة الفردي للبطولة ذاتها بفوزها في النهائي على الروسية داريا كاساتكينا 2-صفر (7-5 و6-4) لتحرز باكورة القابها في بطولات التنس للمحترفات.


وخسرت انس جابر خلال هذا العام نهائي دورة شارلستون (2) الأمريكية في 18 أفريل الماضي أمام الأسترالية أسترا شارما. كما ثأرت انس جابر من منافستها الروسية داريا كاساتكينا بعد ان خسرت امامها في نهائي كاس الكرملين الروسية سنة 2018.

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