وزير الصحة: معدل الاصابات بفيروس كورونا بقفصة تحت المستوى الوطني

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قال وزير الصحة، فوزي المهدي، اليوم الأحد بقفصة، ان معدل تسجيل الاصابات بفيروس كورونا بالجهة اقل من المستوى الوطني من حيث عدد الاصابات بالفيروس.وأضاف، في تصريح اعلامي، أن معتمدية المتلوي سجلت ارتفاعا في عدد الاصابات بفيروس كورونا مقارنة ببقية المعتمديات الأمر الذي أدى إلى ضغط على قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي.وقال "إن وزارة الصحة تسعى إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى كسر حلقة العدوى بالفيروس لتجنب الضغط على المؤسسات الصحية خاصة وان عدد اسرة الأكسجين تبلغ 100 سرير اضافة الى 6 اسرة إنعاش في ولاية قفصة.وأشار فوزي المهدي الى ان فرق وزارة الصحة تحولت الى عدد من الولايات منها القيروان وقبلي لتدارس تطورات الوضع الوبائي واتخاذ إجراءات حينية للتقصي حول الإصابات بفيروس كورونا او التلقيح، مبينا في السياق ذاته انه سيقع فتح مراكز تلقيح جديدة بولاية قفصة.وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى غاية يوم 17 جوان الجاري بولاية قفصة، 7961 شخصا، تُوُفّي من بينهم 517 شخص، وتعافى7040 شخصا في ما يزال 404 شخصا حاملين للفيروس.يذكر ان وزير الصحة فوزي المهدي اشرف خلال زيارته للجهة على تسليم 12 سيارة إسعاف لفائدة مستشفيات الجهة، وذلك في إطار برنامج الصحة وبرنامج التضامن 1818.كما تجدر الإشارة إلى أن عدد من مكونات المجتمع المدني نفذوا وقفة احتجاجية خلال تحول وزير الصحة للمستشفى الجهوي الحسين بوزيان للمطالبة بانجاز مشروع مستشفى متعدد الاختصاصات الذي مازال معطلا منذ سنة 2016.