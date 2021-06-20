رئاسة الحكومة تؤكد تواصل حملة التطعيم ضد كورونا بالولايات المشمولة بالحجر الصحي

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اكدت رئاسة الحكومة، اليوم الأحد، تواصل الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة بكورونا مع متابعة انجاز الامتحانات الوطنية في مواعيدها في الولايات المشمولة بتطبيق الحجر الصحي الشامل.وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ توضيحي، ان عملية تأمين الامتحانات ستتواصل بصفة عادية مع تطبيق الاجراءات الضرورية، مؤكدة، أن المرافق العمومية ستواصل عملها بالحد الأدنى بما يضمن توفير الخدمات الحيوية.وسيتم تحديد وقت انتهاء فترتي الدوام اليومي وضبط توقيت حظر الجولان بالتنسيق مع الولاة.وأكد البلاغ منع تنقل الأعوان الا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل ولا يمكن الجولان خارج المناطق المعنية بالحجر الا عند الضرورة القصوى ومع أخذ الاحتياطات الصحية.وأجازت الحكومة آلية العمل عن بعد بالنسبة للأعوان الذين يمكن تكليفهم بالعمل بالاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.وستتولى الوزارات عبر ادارتها الجهوية او رؤوساء المؤسسات والبلديات والمنشآت العمومية والهيآت ضبط قائمة حصرية في الاعوان المطالبين بالحضور وتمكنهم من تراخيص الجولان.كما تقوم بالتنسيق مع الولاة لتحديد الخدمات الحيوية التي يتحتم تأمينها حضوريا.جدير بالذكر ان قرار الحجر الصحي الذي اقرته الحكومة ينص على اغلاق الأنشطة في 4 ولايات وهي القيروان وزغوان وسليانة وباجة مع الاقتصار على الأنشطة الحيوية.وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ سابق لها، ان هذا الاجراء يأتي في إطار الإجراءات الحكومية المعلنة يوم أمس التي تقر الحجر الصحي الشامل بالولايات التي تسجل نسبة حدوث عدوى 400 إصابة لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة.