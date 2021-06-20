الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها نحو مطار جربة جرجيس الدولي

وات -

استأنفت، يوم امس السبت، شركة الخطوط الفرنسية نشاطها جويا نحو مطار جربة جرجيس الدولي بعد ان توقف منذ شهر سبتمبر الماضي، لتستكمل شهر جوان الحالي برحلتين في الاسبوع، ثم يرتفع العدد بداية من يوم 3 جويلية الى نهاية شهر اوت القادم بمعدل رحلة في اليوم، وفق ما افاد به امر مطار جربة جرجيس الدولي جمال بن تعزايت (وات).وينتظر تدعيم هذه الرحلات اليومية برحلتين اضافيتين كل يوم ثلاثاء وسبت، وهو ما من شانه ان يدعم حركة الملاحة الجهوية بالميناء الجوي جربة جرجيس الدولي، ويستعيد جزء من نشاط تراجع على غرار بقية المطارات بسبب جائحة "كورونا" وما رافقها من اجراءات دولية حدت من حركة التنقل بين البلدان، وفق ذات المصدر.واستقبل مطار جربة جرجيس اول رحلة لشركة الخطوط الفرنسية التي قدمت من مطار شارل دي غول بتحيتها بالمياه في حركة رمزية استبشارا بهذه العودة.