   Kadhem - Ghazal  

الطلب الوطني على المنتجات البترولية يرتفع بنسبة 18 بالمائة في موفى أفريل 2021

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 20:44 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - ارتفع الطلب الوطني على المنتجات البترولية بنسبة 18بالمائة في موفى أفريل 2021 ليبلغ 1476 ألف طن مكافئ نفط.

واستأنف نسقه التصاعدي ،على إثر إجراءات الحجر الصحي الشامل التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الفارطة والتي أدت إلى انخفاض الطلب، وفق وثيقة تخص الوضع الطاقي، نشرتها، مؤخرا، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.


وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك وقود وسائل التنقل زاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 بنسبة 23 بالمائة . وهي تمثل 62 بالمائة من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية.
في المقابل ، سجل استهلاك وقود الطائرات انخفاضا ملحوظا بنسبة 44 بالمائة في نهاية أفريل 2021 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وذلك بسبب تراجع أنشطة قطاع النقل الجوي جراء انتشار وباء كوفيد-19.

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