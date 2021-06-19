القيروان: السلالات الموجودة حاليا بالجهة هي بالاساس السلالة البريطانية

اكد المدير العام للصحة بوزارة الصحة، فيصل بن صالح على ضرورة تدعيم حملات التلقيح للاشخاص الذين تفوق اعمارهم ال 60 السنة و على اعطاء الاولوية للمناطق الموبوءة بولاية القيروانواضاف خلال ندوة صحفية، عقدها اثر زيارة اداها فريق طبي يضم مختصين من اقسام الاستعجالي والانعاش اليوم السبت الى ولاية القيروان، انّه تم الاتفاق على علاج المرضى قبل تعكر حالتهم من خلال التكثيف من عمليات زيارة المرضى في منازلهم بعد التنسيق بين القطاع العام و الخاص قصد تقريب الخدمات لهم .وافاد انه سيتم العمل على تحسين التكفل بعلاج المرضى بالمستشفيات من خلال تنظيم الاستقبال في قسم الاستعجالي وتدعيم الموارد البشرية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة و تدخل قطاع الصحة العسكرية لتطوير قدرات استيعاب المرضى في القيروانواكد بن صالح انه سيتم الترفيع في عمليات التقطيع الجيني لاكتشاف مدى انتشار سلالات متحورة جديدة مضيفا ان السلالات الموجودة حاليا بالجهة هي بالاساس السلالة البريطانيةومن جانبه افاد العميد الدكتور ايهاب اللبان أن المستشفى العسكري الذي اذن رئيس الدولة اليوم السبت بتركيزه بولاية القيروان سيكون جاهزا بعد غد الاثنين على أقصى تقدير موضحا أن طاقما من ادارة الصحة العسكرية سيصل مساء اليوم السبت لمعاينة مكان تركيزه واشار الى أن هذا المستشفى سيضم ما بين 8 و 10 اسرة انعاش وعددا من اسرة الاكسيجين .ويشار الى ان وزير الصحة قرر يوم امس إرسال فريق طبي في اختصاص الاستعجالي والانعاش باشراف المدير العام للصحة الدكتور فيصل بن صالح ورئيس لجنة الأسرة العميد طبيب إيهاب اللبان وعضو اللجنة العلمية وأستاذة طب الإنعاش الدكتورة جليلة بن خليل وذلك اثر انتشار حالات العدوى بولاية القيروان وبلوغ طاقة استيعاب مستشفياتها الطاقة القصوى .