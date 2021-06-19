فوزي مهدي: عودة الجماهير للملاعب الرياضية قرار حكومي ووزارة الصحة ضد هذه التجمعات

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قال وزير الصحة، فوزي مهدي، السبت بقبلي، ان قرار عودة الجماهير للملاعب الرياضية هو قرار اتخذته الحكومة ووزارة الصحة ضد التجمعات وتنظيم التظاهرات ، .وسط حضور الجماهير، رغم الاجراءات الاحتياطية التي سيتم اتخاذهاواشار وزير الصحة، في تصريح اعلامي خلال زيارة اداها الى المركز الجهوي للتلاقيح ضد فيروس كورونا، ان ولاية قبلي تعتبر حاليا في وضع وبائي مستقر، على مستوى انتشار فيروس كورونا، خاصة وان مستشفياتها لا تشهد ضغطا داعيا الى المحافظة على هذا الوضع وعدم من الاستهانة بالاجراءات الوقائية من اجل منع الفيروس من الانتشار من جديدوفي ذات السياق اشار مهدي الى ان الوزارة ستعمل على تدعيم حملات التلقيح وذلك عبر جلب كميات كبيرة من التلاقيح ضد فيروس كورونا مبينا ان الاجراءات الوقائية غير مطبقة بالشكل الكافي في عديد المناطق وهو ما لا يساعد على كسر حلقات العدوى.واوضح ان وزارة الصحة تسعى الى تحقيق المناعة الجماعية بالبلاد وذلك عبر تلقيح مالا يقل عن 50 في المائة من المواطنين التونسيينكما بين الوزير ان نسبة التسجيل حاليا في منظومة ايفاكس تبلغ 21 بالمائة على الصعيد الوطني و13 بالمائة بجهة قبلي مشيرا الى ان 55 من المسجلين في ولاية قبلي قد تلقوا التلقيح.وشدد على ان الفترة القادمة ستشهد تكثيف حملات التلقيح المتنقلة التي تتوجه للمواطنين في المناطق البعيدة (في القرى والارياف) لتسجيلهم وتلقيحهم مباشرة وهو ما يضمن استفادة اكبر عدد من .الاهالي من التلاقيح ضد الكرونا.