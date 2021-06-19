مرحلة التتويج: النادي الافريقي يحسم دربي كرة اليد لفائدته 27-26 ويشدد الملاحقة على الترجي الرياضي

وات - حسم النادي الافريقي لصالحه دربي البطولة الوطنية لكرة اليد، اثر فوزه، اليوم السبت، على الترجي الرياضي التونسي، في قاعة القرجاني، بنتيجة 27 - 26، في اطار الجولة 11 من بطولة القسم الوطني "أ " ضمن مرحلة التتوج.
وبهذا الفوز يشدد النادي الافريقي صاحب المركز الثاني الملاحقة على الترجي الرياضي الرياضي التونسي متصدر الترتيب بـ 20 نقطة، و مقلصا الفارق بينهما الى نقطتين.
يذكر أن بقية لقاءات الجولة 11 من مرحلة التتويج جارية الآن:
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - الجمعية الرياضية بالحمامات
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف
وبهذا الفوز يشدد النادي الافريقي صاحب المركز الثاني الملاحقة على الترجي الرياضي الرياضي التونسي متصدر الترتيب بـ 20 نقطة، و مقلصا الفارق بينهما الى نقطتين.
يذكر أن بقية لقاءات الجولة 11 من مرحلة التتويج جارية الآن:
في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النجم الرياضي الساحلي
في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - الجمعية الرياضية بالحمامات
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف
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