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مرحلة التتويج: النادي الافريقي يحسم دربي كرة اليد لفائدته 27-26 ويشدد الملاحقة على الترجي الرياضي

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 17:50 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - حسم النادي الافريقي لصالحه دربي البطولة الوطنية لكرة اليد، اثر فوزه، اليوم السبت، على الترجي الرياضي التونسي، في قاعة القرجاني، بنتيجة 27 - 26، في اطار الجولة 11 من بطولة القسم الوطني "أ " ضمن مرحلة التتوج.

وبهذا الفوز يشدد النادي الافريقي صاحب المركز الثاني الملاحقة على الترجي الرياضي الرياضي التونسي متصدر الترتيب بـ 20 نقطة، و مقلصا الفارق بينهما الى نقطتين.


يذكر أن بقية لقاءات الجولة 11 من مرحلة التتويج جارية الآن:

في قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية - النجم الرياضي الساحلي

في قاعة ساقية الزيت
النادي الرياضي بساقية الزيت - الجمعية الرياضية بالحمامات

في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - نادي كرة اليد بقصور الساف

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