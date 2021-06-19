وزير الصحة يقر جملة من الاجراءات لدعم القطاع الصحي بولاية قبلي

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اقر وزير الصحة، فوزي مهدي، عقب اشرافه صباح اليوم، بقبلي على المجلس الجهوي للصحة جملة من الاجراءات لدعم القطاع الصحي بالجهة اهمها انجاز مشروع لتصريف مياه الامطار بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي باعتمادات تقدر بـ 500 الف دينار علاوة على تخصيص مليون و600 الف دينار لاتمام الجزء الثاني من تجديد الشبكة الكهربائية بهذه المؤسسة الصحية.كما اكد تكفل الوزارة بتوفير اعتمادات بمليوني دينار ستخصص لاتمام بعض المكونات في مشروع تحويل المستشفى المحلي بدوز الى مستشفى جهوي صنف "ب" مع تمكين ولاية قبلي من 8 سيارات اسعاف ضمن برنامج 18-18 الى جانب تمكين كل من الادارة الجهوية للصحة والمستشفى المحلي برجيم معتوق والمستشفى المحلي بسوق الاحد من سيارات اسعاف رباعية الدفع وتخصيص حافلة صغيرة للادارة الجهوية للصحة و5 سيارات خدمات لعدد من المؤسسات الصحية وذلك ضمن برنامج الصحة عزيزة.وحول النقص الكبير في اطباء الاختصاص اوضح، مهدي ان الوزارة بصدد وضع مخطط مديري لتطوير الجهات الصحية، الذي سيمكن من احداث هيكل صحي متقدم بكل معتمدية يضمن الاستمرارية الطبية بهذه المناطق داعيا السلط الجهوية والمحلية والقائمين على القطاع الصحي بهذه الربوع الى تحديد حاجياتهم من حيث التجهيزات والاطارات البشرية لاحداث هذه المؤسسات.واشار الى ان اشكالية طب الاختصاص تمثل احد اهم المشاكل المطروحة على صعيد وطني في القطاع الطبي ومن المؤمل ان تتعزز الجهات الداخلية مع مطلع سنة 2022 بعدد من الاطباء الذين اجتازوا مناظرة الاقامة في الطب وذلك كحل اولي في انتظار تعزيز هذه الجهات باطباء قارين في مرحلة لاحقةوفي ذات السياق افاد وزير الصحة بان الوزارة على استعداد للتحاور مع الاطباء المستقيلين من القطاع العمومي بولاية قبلي من اجل حل بعض الاشكاليات التي قد تتعلق بالنقص في التجهيزات في بعض الاقسام والتي من الممكن توفيرها لاثنائهم عن الاستقالةوشهد المستشفى الجهوي بقبلي العديد من الاستقالات في صفوف اطباء الاختصاص بلغت الى حد الان 9 استقالات في اقسام حيوية على غرار امراض القلب والانعاش الطبي وجراحة العظام وطب الاطفال وطب العيون حسب ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صلاح الدين حمزة، الذي اشار الى التاخر في انجاز العديد من المشاريع في القطاع الصحي وعدم سداد اجور حصص الاستمرار للاطباء فضلا عن عدم تمتيع الكثير منهم بالخطط الوظيفيةكما اشار كل من الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، علي بوبكر، وممثل المكتب الجهوي للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان، توفيق حمادي، الى التدهور الحاد في البنية التحتية للمؤسسات الطبية والى عدم جدوى الحلول الترقيعية لاصلاح بعض الاقسام الطبية بالمستشفى الجهوي التي باتت تتطلب اعادة بناء مع التاكيد على ضرورة البحث في امكانية استغلال المصحة العسكرية بالجهة في معاضدة مجهود قطاع الصحة العمومية في ايواء مرضى الكورونا والتكفل بهمهذا وقد شملت زيارة الوزير للجهة الاطلاع على سير العمل بالمركز الجهوي للتلاقيح بدار الشباب بقبلي قبل التحول للمستشفى الجهوي بقبلي لمعاينة بعض اقسام هذه المؤسسة الصحة وما تعانيه من نقائص يجب تداركها لتامين افضل الخدمات للمرضى .