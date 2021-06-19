وزير التربية: يثمن مجهودات كافة المتدخلين في العملية التربوية لإنجاح الفترة الأولى من امتحان الباكالوريا دورة 2021

وات - ثمن وزير التربية فتحي السلاوتي مجهودات مختلف المتدخلين في العملية التربوية ودور الوزارات المعنية في إنجاح الفترة الأولى من امتحان الباكالوريا دورة 2021 من خلال تأمين منظومة الامتحانات الوطنية بما يضمن حسن سيرها في مختلف المراكز
وتوجه وزير التربية اليوم السبت برسالة شكر الى كافة الأطراف المعنية تقديرا لمجهوداتهم لتأمين الامتحانات من اطار تربوي بمختلف أسلاكه والطرف الاجتماعي والوزارات المتدخلة في منظومة الامتحانات من وزارات النقل والداخلية والصحة والسلط الجهوية والمحلية
ولفت، في رسالته التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، الى أن المجهودات المبذولة من شأنها أن تحافظ على مصداقية الشهائد الوطنية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين
وأعرب عن ثقته في مواصلة كافة الأطراف المتدخلة لمجهوداتهم في سبيل انجاح هذا الاستحقاق الوطني لاسيما في ظل جائحة كورونا والوضع الوبائي الذي تمر به البلاد.
وتوجه وزير التربية اليوم السبت برسالة شكر الى كافة الأطراف المعنية تقديرا لمجهوداتهم لتأمين الامتحانات من اطار تربوي بمختلف أسلاكه والطرف الاجتماعي والوزارات المتدخلة في منظومة الامتحانات من وزارات النقل والداخلية والصحة والسلط الجهوية والمحلية
ولفت، في رسالته التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، الى أن المجهودات المبذولة من شأنها أن تحافظ على مصداقية الشهائد الوطنية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين
وأعرب عن ثقته في مواصلة كافة الأطراف المتدخلة لمجهوداتهم في سبيل انجاح هذا الاستحقاق الوطني لاسيما في ظل جائحة كورونا والوضع الوبائي الذي تمر به البلاد.
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