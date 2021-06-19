وزير التربية: يثمن مجهودات كافة المتدخلين في العملية التربوية لإنجاح الفترة الأولى من امتحان الباكالوريا دورة 2021

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ثمن وزير التربية فتحي السلاوتي مجهودات مختلف المتدخلين في العملية التربوية ودور الوزارات المعنية في إنجاح الفترة الأولى من امتحان الباكالوريا دورة 2021 من خلال تأمين منظومة الامتحانات الوطنية بما يضمن حسن سيرها في مختلف المراكزوتوجه وزير التربية اليوم السبت برسالة شكر الى كافة الأطراف المعنية تقديرا لمجهوداتهم لتأمين الامتحانات من اطار تربوي بمختلف أسلاكه والطرف الاجتماعي والوزارات المتدخلة في منظومة الامتحانات من وزارات النقل والداخلية والصحة والسلط الجهوية والمحليةولفت، في رسالته التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، الى أن المجهودات المبذولة من شأنها أن تحافظ على مصداقية الشهائد الوطنية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحينوأعرب عن ثقته في مواصلة كافة الأطراف المتدخلة لمجهوداتهم في سبيل انجاح هذا الاستحقاق الوطني لاسيما في ظل جائحة كورونا والوضع الوبائي الذي تمر به البلاد.