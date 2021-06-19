انتخاب منظمة تونسية في عضوية الهيئة القيادية للتحالف العالمي ضدّ عقوبة الإعدام

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تم انتخاب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في عضوية الهيئة التنفيذية القيادية للتحالف العالمي ضد عقوبة الاعداموقد انعقدت أشغال الجلسة العامة الانتخابية للتحالف العالمي ضدّ عقوبة الإعدام يوم امس الجمعة وأسفرت نتائج التصويت على انتخاب تونس في عضوية هيئته التنفيذية، مُمثّلة في الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن هذا الائتلافوقد تأسس التحالف العالمي ضدّ عقوبة الإعدام سنة 2003 بروما ، وهو منظمة دولية تجمع في عضويتها 160 جمعية غير حكومية و نقابات وعمادات محامين وهيئات محلية من جميع القارات.ويتزامن انتخاب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام مع إحياء الذكرى 30 لدخول تونس مرحلة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ومع تصويتها لصالح قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لذلك في شهر ديسمبر 2020.وأضاف البلاغ ان الائتلاف التونسي يعمل على تطوير هذا المسار والحيلولة دون انتكاسته بمطالبة السلطات التونسية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.يشار الى ان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يرأسه شكري لطيف قد تأسس سنة 2007، ولم يحصل على الاعتراف القانوني إلا سنة 2012 .