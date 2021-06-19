الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 19 جوان 2021

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المنستير-كوفيد19: 3 وفيات جديدة ترفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة إلى 546 وفاة

جندوبة-كوفيد19: تسجبل 3 وفيات و64 إصابة جديدة



مكتب مدنين-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و67 إصابة جديدة

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير 3 وفيات جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" بمعتمديات المنستير، والمكنين، وطبلبة، ليتطور مجموع الوفيات بالجهة إلى 546 وفاة من مجموع 20 ألفا و694 إصابة خلال الفترة مارس 2020-17 جوان 2021، وفق حصيلة محيّنة أعلنت عنها، اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتعدّ الجهة حاليا 1347 حالة نشطة منها 109 حالات مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينها 59 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، فيما بلغت النسبة الجهوية لاشغال أسرة "كوفيد" 71 فاصل 2 في المائة.وتصنف، خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 17 جوان الجاري، كل معتمديات ولاية المنستير، البالغ عددها 13 معتمدية، كمعتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا تتصدرها معتمدية الساحلين بـ255 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وتليها معتمدية قصيبة المديوني بـ249 إصابة، و203 بمعتمدية البقالطة، فيما وسجلت أقل إصابات لكل 100 ألف ساكن بمعتمدية بني حسان بـ111 إصابة.وارتفع مجموع حالات الشفاء بالجهة إلى 18 ألفا و801 حالة بعد تعافي 61 حالة إضافية إلى غاية 17 جوان الجاري.وحققت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير خلال الفترة 13 مارس 2021-18 جوان 2021 نسبة تلقيح ضدّ فيروس "كورونا" بلغت بالنسبة للجرعة الأولى 11.11 في المائة، و4.48في المائة بالنسبة للجرعة لثانية، حيث بلغ مجموع الملقحين 66 ألفا و800 شخصا من بينهم 26 ألفا و963 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.تصاعد عدد الوفيات بسبب فيروس" كورونا" بولاية بجندوبة خلال شهر جوان الجاري بشكل لافت، اذ بلغ منذ بداية الجائحة وإلى غاية يوم 17 من ذات الشهر 326 شخصا وذلك بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.كما سجّل كذلك عدد المصابين بهذا الوباء خلال ذات الفترة ارتفاعا، حيث رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة قبل يوم امس الخميس 64 إصابة جديدة، ارتفع بموجبها العدد الإجمالي للمصابين، منذ بداية الجائحة في شهر أفريل من السنة الماضية، الى اكثر من 5900 إصابة.والى حد اليوم السبت يقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 4 مصابين حالتهم خطرة جدا، وفق مصدر طبي، كما يقيم بأقسام "كوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة 85 مصابا، دون احتساب الخاضعين للتنفس الاصطناعي بالعيادات الخاصة وفي منازلهم بعد ان تأكد عدم قدرة هذه الأقسام على استيعاب عدد أكبر من المصابين.الى ذلك تبحث اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة عن حلول لكسر حلقة العدوى خلال هذه الأيام، حيث من المتوقع، وفق أطباء خلية الصحة، ان تشهد الجهة تصاعدا في مستوى الإصابات والوفيات على حد السواء.توفي مصابان بفيروس "كورونا" بولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية أحدهما في سن 42 والاخر 62 سنة ليصل اجمالي الوفيات بهذا الوباء في الجهة الى 649 وفاة، فيما كشفت 644 عينة تحليل عن 67 اصابة جديدة ارتفع بموجبها العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 16 ألفا و108 اصابات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتوزّعت الاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، على معتمدية بن قردان بـ22 اصابة وجرجيس بـ14 اصابة، و10 اصابات بسيدي مخلوف، وجربة اجيم بـ7 اصابات، و4 اصابات بجربة حومة السوق، و3 اصابات في كل من جربة ميدون، ومدنين الشمالية، ومدنين الجنوبية، واصابة واحدة ببني خداش.هذا وستنطلق عملية تقص حول الاصابات الجديدة المسجلة بمعتمدية جربة أجيم التي لم تسجل لعدة ايام أية اصابة، فيما كشف التقصي حول الإصابات بمعتمدية سيدي مخلوف الى وجود حالات مجمعة بسبب حفل زفاف، وفق ذات المصدر الذي دعا الى ضرورة الحذر والانتباه والالتزام بالبرتوكول الصحي للتوقي من فيروس "كورونا" خاصة مع ارتفاع وتيرة الاحتفالات والمناسبات في هذه الوقت من السنة.وفي متابعة لسير حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، بلغ عدد الاشخاص الذين تلقّوا جرعات تلقيح بالجهة 53 ألفا و448 شخصا منهم 1151 شخصا تلقوا التطعيم يوم امس بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة والمركزين المحليين للتلقيح بجرجيس وبن قردان.