مظاهرة في شارع بورقيبة بالعاصمة تنديدا بالعنف الأمني دون حصول مواجهات

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تظاهر عشرات الشبان عشية اليوم الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بصورة سلمية، ودون مواجهات مع قوات الأمن، في نطاق سلسلة من التحركات للتنديد ب"العنف الأمني"، دعت إليها جمعيات وأحزاب يسارية، إثر مقتل شاب في ظروف غامضة وتعنيف آخر وتجريده من ملابسه في منطقة سيدي حسين بالعاصمة، وللدعوة لاستكمال التحقيقات ومنع الإفلات من العقاب للمتجاوزين في المنظومة الأمنية.وشارك في المسيرة والتجمع قرب وزارة الداخلية عشرات الشبان وشخصيات جمعياتية وحزبية، أبرزها حمة الهمامي، رئيس حزب العمال، وعضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري، كوثر المدوري، رافعين شعارات ضد "استمرار منظومة العنف والاستبداد" و"استمرار المنظومة الفاسدة في الحكم"، ومناصرة ل"الكرامة والحرية في الأحياء الشعبية".واستمرت المظاهرة قرابة ساعتين، ولم تسجل فيها أية أعمال عنف مادي بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي نصبت حاجزا يحول دون وصولهم الى مقر وزارة الداخلية.وكانت مظاهرة مماثلة وقعت السبت الماضي شهدت مواجهتين عنيفتين بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتم خلالها إيقاف عدة شبان وقع إطلاق سراحهم في الساعات الموالية للمظاهرة، دون الإعلان عن تتبعات.ويعقد "الإئتلاف المدني ضد الإفلات من العقاب" ندوة وطنية صباح غد السبت حول موضوع "العنف الأمني والإفلات من العقاب".وأعلنت النيابة العمومية يوم 11 جوان انطلاق أبحاث في العنف الممارس من قبل قوات الأمن ضد شاب قاصر في منطقة سيدي حسين لدى فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس، دون الإعلان عن توجيه اتهامات للأمنيين المورطين في هذا العنف حتى الآن.وقد أثار مقطع فيديو نشر على شبكة التواصل الإجتماعي للإعتداء على شاب وتجريده من ملابسه في الطريق العام، والعثور على شاب ميت في منطقة سيدي حسين، في خضم مواجهات بين السكان وقوات الأمن، موجة استياء كبيرة في تونس، وأجج تحركات احتجاجية تطالب بمنع إفلات الأمنيين المورطين في العنف من العقاب.