بداية من 19 جوان : عودة الجماهير للملاعب وكافة الفضاءات الرياضية بعدد لا يتجاوز 10 بالمائة من طاقة الاستيعاب

اعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني يوم الخميس انه تقرر بداية من يوم 19 جوان الجاري والى غاية 27 من نفس الشهر وبصفة استثنائية السماح للجماهير الرياضية بحضور مختلف المسابقات والتظاهرات في كافة الفضاءات الرياضية وذلك بعدد لا يتجاوز 10 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب او الفضاء الرياضي (قاعة رياضية - مسبح ...) شريطة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الجسدي المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي.واضافت انه تم اتخاذ هذا القرار تبعا لجلسة العمل التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بقصر الحكومة بالقصبة وذلك بهدف النظر في امكانية مواكبة نسبة من الجماهير الرياضية لمختلف المسابقات والتظاهرات الرياضية شريطة التقيد ببروتوكول صحي خاص يتمثل اساسا في توزيع الجماهير على المساحة الجملية للمدارج وفتح كل المنافذ لدخول الملعب ضمانا للتباعد الجسدي مع التاكيد على ضرورة ارتداء الكمامة داخل الملعب.وتابعت سلطة الاشراف في بلاغها انه سيسمح للجماهير الرياضية بدخول مختلف الفضاءات وذلك بالنسبة للمتلقين للجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الادلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة QR Code وكذلك بالنسبة للمستظهرين بشهادة مخبرية PCR تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة QR Code لا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة من تاريخ الدخول للملاعب اضافة للاشخاص الذين قاموا باجراء التحاليل السريعة يوم المباراة وقبل الدخول الى الملعب وتبين ان تحاليلهم سلبية.واشارت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني انه سيتم توفير التحاليل السريعة من قبل الجهة المكلفة بتنظيم التظاهرة او المسابقة الرياضية مع ضرورة الحرص على تفادي الاكتظاظ في مستوى نقاط المراكز المتنقلة للتحاليل والالتزام برفع النفايات الناجمة عن عمليات التحليل السريعة.وسيمكن هذا الاجراء بالخصوص من اقامة مباراة الترجي الرياضي والاهلي المصري لحساب ذهاب نصف نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس ومقابلتي الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم (نسخة صالح بن يوسف) يوم الاحد القادم بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري على ملعب حمادي العقربي برادس والنادي الاولمبي للنقل والنادي الصفاقسي في ملعب علي البلهوان ثم لقاء الدور النهائي للكاس المقرر يوم 27 جوان بجزيرة جربة الى جانب لقاءات البطولة الوطنية لكرة اليد بحضور 10 بالمائة من طاقة استيعاب الملاعب والقاعات.