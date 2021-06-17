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جليلة بن خليل : المستشفيات تستقبل يوميا معدل يترواح من 80 الى 100 مريض جديد بكورونا

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 18:10 قراءة: 1 د, 2 ث
وات - تستقبل المستشفيات التونسية يوميا بين 80 إلى 100 مريض جديد بكورونا، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، جليلة بن خليل، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولاحظت المتحدثة أن معدل المصابين الجدد يسجل ارتفاعا كبيرا، منبهة إلى أن المستشفيات تشهد زيادة في حالات إيواء المرضى بما قد ينجر تفاقم الضغط على المنظومة الصحية.


وفسّرت خليل تزايد الإصابات اليومية بكوفيد-19 بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية من جهة وعدم إحراز تقدم كبير في حملة التطعيم ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس المنقضي.
وبينت أن بطء حملة التلقيح يرجع بالأساس إلى نقص كميات التلاقيح حتى أن الفرق الطبية تؤمن عمليات التطعيم حسب الكميات المتوفرة من التطعيم .

واعتبرت أن تحسن الوضع الصحي يبقى رهين تطبيق قواعد السلامة الشخصية، لافتة إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتخذت في تونس سابقا كل الاجراءات الممكنة لإحتواء الفيروس وهي نفس الإجراءات التي بادرت بإعلانها جل بلدان العالم .

ودعت إلى ضرورة وضع حد للتجمعات وإلى عدم إقامة الحفلات التي تسجل خرقا للتدابير الوقائية ومن بينها حفلات الزفاف، مذكرة المواطنين بوجوب ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي كي لايكونوا عرضة للإصابة بالمرض.
يذكر أن تونس تواجه حاليا انتشارا سريعا لفيروس كورونا وقد أقرت السلطات تمديد الحظر الجزئي على الجولان ليلا في مسعى للحد من العدوى بالكوفيد 19.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227730

Oceanus  ()  |Jeudi 17 Juin 2021 à 17h 22m |           
L etat est faible oui mais les citoyens eux aussi ne rspectent rien et jouent avec le feu et puis critiquent.dans la majorite des pays on est au niveau de la troisieme vague mais en tunisie on est au niveau de la cinquieme et ca continue.que chaqun assume un peu de responsabilite vis a vis de lui meme et apres on critique



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