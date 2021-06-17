الطبوبي للغنوشي: أنتَ جزء من البليّة وتتحدث عن 15 دق عمل وأنت لم تعمل حتى دقيقتين

ندد اليوم الخميس 17 جوان 2021 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بشدة تصريحات رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتعلقة بعمل الموظف التونسي والتي قال فيها إن التونسي يشتغل ربع ساعة.وقال الطبوبي في تصريح اعلامي إن الغنوشي هو سبب البليّة.وتوجه بكلامه للغنوشي قائلا 'الي حكي على ربع ساعة خدمة نقلو انت دقيقتين ماكش تخدم فيهم'.ودعا الطبوبي الجميع إلى احترام أنفسهم وخاصة من لا يستطيع تقديم اي شيء للبلاد والابتعاد عن المهاترات والغوغائية.