   Abdelwahab - يا وردة الحب  

الطبوبي للغنوشي: أنتَ جزء من البليّة وتتحدث عن 15 دق عمل وأنت لم تعمل حتى دقيقتين

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 12:37 قراءة: 0 د, 26 ث
ندد اليوم الخميس 17 جوان 2021 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بشدة تصريحات رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتعلقة بعمل الموظف التونسي والتي قال فيها إن التونسي يشتغل ربع ساعة.
وقال الطبوبي في تصريح اعلامي إن الغنوشي هو سبب البليّة.
وتوجه بكلامه للغنوشي قائلا 'الي حكي على ربع ساعة خدمة نقلو انت دقيقتين ماكش تخدم فيهم'.
ودعا الطبوبي الجميع إلى احترام أنفسهم وخاصة من لا يستطيع تقديم اي شيء للبلاد والابتعاد عن المهاترات والغوغائية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227702



En continu

Toutes les news
.
.

الخميس 17 جوان 2021|6 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:43 16:12 12:27 05:00 03:08
32°
 33° % 33 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2338°-2340°-2638°-2540°-25
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Ukraine - Macédoine
  17h00: Danemark - Belgique
  20h00: Pays Bas - Autriche
  • Avoirs en devises
    21109,3

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    138
  •              1 € = 3,32531 DT        1$ =2,78878 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   806,5 MDT