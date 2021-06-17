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تواصل ارتفاع الحرارة لتتجاوز المعدلات العادية بداية يوم غد الجمعة

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 12:26 قراءة: 0 د, 19 ث
تتواصل الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي باغلب الجهات ومن المنتظر ان تتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة بداية من يوم غد الجمعة 18 جوان الى غاية يوم الاحد 20 جوان 2021

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي اصدرها الخميس ان تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بداية من يوم الاثنين 21 جوان 2021






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