تواصل ارتفاع الحرارة لتتجاوز المعدلات العادية بداية يوم غد الجمعة

تتواصل الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي باغلب الجهات ومن المنتظر ان تتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة بداية من يوم غد الجمعة 18 جوان الى غاية يوم الاحد 20 جوان 2021وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي اصدرها الخميس ان تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا بداية من يوم الاثنين 21 جوان 2021