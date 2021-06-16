   Om Kalthoum - ذكريات  

القصرين: الإبقاء على رئيس بلدية جدليان في حالة سراح على ذمة القضية

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 17:34 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، الابقاء على رئيس بلدية جدليان في حالة سراح على ذمة القضية وذلك بعد سماع أقواله وفق ما ذكره في تصريح لــ(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة ، رياض النويوي.

وأوضح ذكر النويوي أن النيابة العمومية بالقصرين أذنت الاثنين المنقضي بالاحتفاظ برئيس بلدية جدليان من أجل محاولة القتل العمد والإضرار عمدا بملك الغير و التهديد بما يوجب عقاب جنائي واستغلال رئيس جماعة محلية لمنصبه للإضرار بالإدارة بعد أن فتحت بحثا تحقيقيا في الغرض علما بأن شجارا نشب الاسبوع قبل المنقضي بين رئيس بلدية جدليان و شقيقه حول قطعة ارض حيث حاول الطرف الاول دهس الثاني باستعمال سيارة إدارية تابعة لبلدية جدليان تم حجزها لاحقا .

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