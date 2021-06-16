القصرين: الإبقاء على رئيس بلدية جدليان في حالة سراح على ذمة القضية

وات - قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، الابقاء على رئيس بلدية جدليان في حالة سراح على ذمة القضية وذلك بعد سماع أقواله وفق ما ذكره في تصريح لــ(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة ، رياض النويوي.



وأوضح ذكر النويوي أن النيابة العمومية بالقصرين أذنت الاثنين المنقضي بالاحتفاظ برئيس بلدية جدليان من أجل محاولة القتل العمد والإضرار عمدا بملك الغير و التهديد بما يوجب عقاب جنائي واستغلال رئيس جماعة محلية لمنصبه للإضرار بالإدارة بعد أن فتحت بحثا تحقيقيا في الغرض علما بأن شجارا نشب الاسبوع قبل المنقضي بين رئيس بلدية جدليان و شقيقه حول قطعة ارض حيث حاول الطرف الاول دهس الثاني باستعمال سيارة إدارية تابعة لبلدية جدليان تم حجزها لاحقا .



