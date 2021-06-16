وات - وصلت نسبة إشغال الأسرّة بالمستشفى الجهوي في باجة من طرف المصابين بفيروس "كورونا" الى120 بالمائة حيث بلغ عدد المقيمين به حتى امس 37 مريضا من جملة 63 مريضا مقيما بمستشفيات الجهة جراء الاصابة بفيروس كورونا موزعين على اقسام الكوفيد 19 وقاعات العزل والعناية المركّزة وتمّ توجيه 16 مريضا الى قسم المعدة والامعاء الذي تم فتحه لتغطية النقص الفادح فى الأسرّة لاستيعاب مرضي كورونا حسب ما صرّح به توفيق الفارح مدير المستشفي لــ(وات) وتعد هذه النسبة الارفع منذ بداية الجائحة.



من جهة اخري بلغت نسبة إشغال الأسرّة ببقية مستشفيات الجهة 84 بالمائة علما ان كل معتمديات ولاية باجة مصنفة ذات انذار مرتفع جدا ببلوغ الاصابات اكثر من مائة اصابة لكل مائة الف ساكن.

وقد ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة الى 240 شخصا كما وصل عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة "كورونا" في الجهة إلى 7976 من جملة 22406 تحاليل تم اجراؤها.



