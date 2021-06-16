الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 16 جوان 2021

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سوسة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و175 إصابة جديدة

مدنين-كوفيد19: إحصاء 53 اصابة جديدة مع تسجيل استقرار في عدد الوفيات

جندوبة-كوفيد 19:وفاة 8 اشخاص في حصيلة استثنائية منذ بداية الجائحة

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و175 إصابة جديدة بالوباء، وذلك بعد معالجة 656 عينة تحليل مخبري، وفق اخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.وارتفع، وفق ذات التحيين، إجمالي عدد الوفيات الى 847 حالة وفاة، بينما تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ25 الف إصابة ليبلغ 25 ألفا و56 إصابة مؤكدة، فيما لا يزال حاليا 1613 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية بعدتعلفي 22 ألفا و596 حالة.وارتفع كذلك عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة ليبلغ 162 مريضا منهم 42 مريضا أصيلو ولايات مجاورة.سجلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية 53 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مع عدم تسجيل اية حالة وفاة جراء الوباء، ليستقر بذلك عدد الوفيات في حدود 646 وفاة ويرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 15928 اصابة مقابل 14797 حالة شفاء منها 9 حالات شفاء جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.ويتواصل توزيع الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في تفاوت بين معتمديتي بن قردان وجرجيس ذاتي الانتشار كبير للفيروس بـ 19 اصابة ببن قردان، و17 بجرجيس، وبدرجة اقل مدنين الشمالية بـ 9 اصابات، مقابل تراجع واضح للاصابات ببقية المعتمديات على غرار حومة السوق بـ4 إصابات، واصابتين اثنين بمدنين الجنوبية، واصابة واحدة في كل من بني خداش، وجربة ميدون، دون ان تسجل معتمديتا اجيم وسيدي مخلوف اية اصابة.وفي تقييمه للوضع الوبائي، اعتبر زيد العنز ان الوضع لا يزال حذرا خاصة بمعتمديتي بن قردان وجرجيس مع بداية انفراج في بقية المعتمديات لتسجل الجهة اقل من 50 اصابة لكل 100 الف ساكن، في تراجع لمستوى الانذار، الى جانب بداية انفراج على مستوى المؤسسات الاستشفائية، وانخفاض درجة الضغط عليها ،حيث تأوي حاليا 40 مصابا منهم 6 في الانعاش والبقية في اسرة الاكسيجين، وذلك من جملة 132 سريرا تمثل الطاقة الجملية للإيواء بالجهة وتتوزع إلى 100 سرير اكسيجين و32 انعاش.وبلغت، من جهة اخرى، حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بالجهة 51259 جرعة بتقديم 513 جرعة يوم امس بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة حومة السوق، مسجلة بذلك تراجعا في نسبة الاقبال، المصدر ذاته الذيجدد دعوته للمواطنين بالتسجيل في منظومة "ايفاكس"، وخاصة كبار السن، وبذل جهود تحسيسية في المجال.سجلت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، ولأول مرة منذ بداية جائحة "كورونا"، وفاة 8 اشخاص جراء الإصابة بالوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالجهة الى 314 شخصا.وتوفي المصابون الثمانية أول أمس الاثنين، ويتوزعون إلى 4 أشخاص من معتمديات جندوبة، و3 أشخاص من معتمدية غار الدماء، وشخص واحد بمعتمدية عين دراهم.كما سجل عدد المصابين بفيروس "كورونا" هو الاخر ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ إثر تسجيل، 79 إصابة جديدة، إجمالي5671 إصابة منذ بداية الجائحة، وشملت الإصابات الجديدة كافة معتمديات الجهة وبشكل متفاوت مع تصدر معتمدية جندوبة اللائحة بـ14 إصابة.وفي ذات المنحى، ارتفع عدد المقيمين باقسام "كوفيد" بمستشفيات الجهة، في حصيلة قياسية، ولأول مرة، الى 94 مصابا، وسط أخبار عن وفاة أغلبية المصابين الموجهين الى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.