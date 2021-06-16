احباط 779 عملية اجتياز للحدود التونسية واحتجاز 11609  مهاجرا إلى حدود جوان الجاري

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وفق منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه تم منذ تولي هشام المشيشي رئاسة الحكومة في سبتمبر 2020 الى حدود جوان 2021 احباط 779 عملية اجتياز للحدود التونسية واحتجاز 11609 مهاجراواعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمرخلال ندوة افتراضية خصصت لاستعراض نتائج تقرير المنتدى حول الهجرة غير النظامية أن عدد عمليات اجتياز الحدود التونسية المحبطة وعدد الاحتجازات في صفوف المهاجرين غير النظاميين شهدت تناميا في عهد رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأمر الذي يؤكد أن معالجة الحكومة لقضايا الهجرة في تونس معالجة أمنية لاغير حسب تقديرهوأكد بن عمر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبدي تخوفه الكبير من اقدام رئيس الحكومة على توقيع اتفاقيات ثنائية غير معلنة مع السلطات الايطالية يتم عبرها تقديم تنازلات اضافية أخرى لهذه السلطات من شأنها أن تنتهك حقوق المهاجرين غير النظاميين وتعمق مأساتهم الانسانيةوشدد بن عمر في هذا الخصوص على أن الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الحكومة إلى ايطاليا "غامضة" حيث لم يتم الافصاح عن أية معطيات كافية بخصوص الاتفاقيات التي تمت مناقاشتها وتوقيعها بين الطرفين، مستنكرا انعدام الشفافية في هذا الصدد