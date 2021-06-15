المهدية: نسبة العينات الإيجابية تتجاوز 50 بالمائة لأول مرة منذ انطلاق الموجة الثالثة لفيروس كورونا

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تجاوزت العينات الايجابية بولاية المهدية، الثلاثاء، ولأول مرة منذ انطلاق الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، نسبة 50 بالمائة، بعد تسجيل 72 إصابة جديدة من بين 142 عينة تم اختبارها.وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 35 بالجم و10 بأولاد الشامخ و9 بالمهدية و8 بالسواسي و6 بسيدي علوان و3 بالشابة وإصابة واحدة بقصور الساف.ورصدت الإدارة الجهوية للصحة حالتي وفاة لمصابين أصيلي معتمديتي السواسي وقصور الساف عن سن ناهزت على التوالي 65 و70 عاما.وتماثل، من جهة أخرى، 51 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء التام، منذ بداية الجائحة، إلى 12141 حالة.وسجلت الجهة، منذ ظهور الوباء، 13441 إصابة مؤكدة، من بينها 386 حالة وفاة، و914 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 976 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 43471، من بينهم 13945 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.