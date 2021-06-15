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المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره المالي 1-صفر
Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 22:35
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فازالمنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على نظيره المالي بنتيجة 1- صفرفي اطار لقاء ودي دولي
وسجل انيس بن سليمان الهدف الوحيد د90.
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Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 227622