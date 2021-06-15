المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره المالي 1-صفر

فازالمنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على نظيره المالي بنتيجة 1- صفرفي اطار لقاء ودي دوليوسجل انيس بن سليمان الهدف الوحيد د90.