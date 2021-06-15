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المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يتبنى مقترح تونس وضع استراتيجية اعلامية عربية مشتركة للتعاطي الاعلامي خلال الازمات وتكوين الاعلاميين في هذا المجال

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 18:11 قراءة: 0 د, 27 ث
تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب صباح اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة مقترح تونس ضبط استراتيجية إعلامية عربية شاملة للتعاطي مع الأزمات وتوفير الظروف الموضوعية في مجال تكوين الإعلاميين العرب في اختصاصات متعددة في مجال إدارة الأزمات إعلاميا بوضع كل من المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والأكاديمية التابعة لاتحاد الدول العربية ومقرها تونس كمنصات للتكوين والتدريب في هذا المجال، وستعرض هذه التوصية للتصويت غدا في إجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.
كان ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم 15 جوان 2021 الذي شارك فيه مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والإتصال.

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