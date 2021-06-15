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الهايكا تقرّر إلغاء اتفاقية إجازة إحداث واستغلال القناة التلفزية الخاصة "المتوسط" (أم تونيزيا)

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 17:26 قراءة: 0 د, 28 ث
قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2021، إلغاء اتفاقية إجازة إحداث واستغلال القناة التلفزية الخاصة "المتوسط" (أم تونيزيا) والتي تم بمقتضاها إسناد الإجازة إلى شركة "مجموعة المتوسط للإنتاج الإعلامي والثقافي" بتاريخ 9 مارس 2015.

وأضافت الهايكا في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه تمّ سحب الإجازة المسندة إلى هذه الشركة، نظرا لاستمرار انقطاع القناة عن البث، لأكثر من 90 يوما، دون بيان أسباب تواصل الانقطاع وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.




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