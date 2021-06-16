تقرير المرصد الاجتماعي: تسجيل 19 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر ماي الماضي خلال شهر ماي الماضي

وات -

كشف التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء أن حالات ومحاولات الانتحار عرفت ارتفاعا خلال شهر ماي 2021 حيث تم تسجيل 19 حالة مقابل 14 حالة خلال شهر أفريل 2021وأضاف التقرير الذي تم تقديمه اليوم خلال ندوة صحفية عبر تقنية "زوم" أن حالات ومحاولات الانتحار توزعت بين 14 حالة لدى الذكور و5 حالات لدى الاناث وتصدرت ولاية سيدي بوزيد حالات ومحاولات الانتحار خلال شهر ماي 2021 بأربع حالات تليها ولاية المنستير ب3 حالات وولاية الكاف بحالتينوأبرز التقرير أن حالات ومحاولات الانتحار في صفوف الإناث شملت شريحتين أساسيتين الأولى ضمت الفئة العمرية بين 16 و 25 سنة وكان سن الضحايا فيها طفلتان في ال17 من عمرهن اعتمدتا آلية الحرق كوسيلة لمحاولة الانتحار وفتاة في عمر ال21 سنة انتحرت شنقا وفئة ثانية ستينية اختلفت طريقة انتحارها عبر رمي النفسوبالنسبة لشريحة الذكور لفت التقرير الى أن محاولات وحالات الانتحار فيها مست تقريبا كل الفئات العمرية من طفل ال10 سنوات حتى شيخ الستين مؤكدا أنه على غرار الإناث كانت فئة ال16-25 سنة الأكثر اقبالا على الانتحار واعتمد الذكور باختلاف أعمارهم آلية الشنق كأداة للإنتحار أو محاولة الإنتحار حيث أن من بين 14 حادثة هناك 10 تم خلالها اعتماد آلية الشنق مقابل حادثة انتحار حرقا وأخرى باستعمال الأسلحة وواحدة باستعمال الأدوية وأخيرة عبر رمي النفس.