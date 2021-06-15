نابل: الولاية تنفي ما يتداول حول إصدار الوالي قرارات غلق لمطاعم سياحية او حانات شاطئية

وات -

أصدرت دائرة الاعلام والندوات بولاية نابل، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا، أكدت ان والي نابل، محمد رضا مليكة، لم يصدر اي قرار غلق لمطاعم سياحية او حانات شاطئية، او ايقاف تنظيم انشطة بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات، ولا بالمنطقتين نابل الحمامات.ويأتي هذا التوضيح بعد تداول اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من المواقع الاخبارية والقنوات التلفزية بخصوص "اتخاذ والي نابل قرارا بمنع تنظيم اقامة حفلات نهاية الاسبوع بعدد من الفضاءات السياحية الشاطئية والمطاعم السياحية".واشارت دائرة الاعلام في توضيحها الى ان نشاط المطاعم السياحية والحانات الشاطئية يبقى خاضعا للتراتيب الجاري بها العمل وإلى الالتزام باحترام الاجراءات التي يفرضها تطبيق البروتكول الصحي للتوقي من انتشار فيروس "كورونا"، ومن بينها، بالخصوص، العمل بطاقة محدودة، وتطبيق متطلبات التباعد الاجتماعي.وتجدر الاشارة الى ان ولاية نابل احتضنت امس الاثنين اعمال المجلس الجهوي للسياحة بمشاركة الجامعات المهنية والمندوبيات السياحية والتي لم تثر في اي تدخل تساؤلا بخصوص قرارات غلق لحانات شاطئية او مطاعم سياحية.وكان رئيس المكتب الجهوي للوطن القبلي لجامعة المطاعم السياحية، اسكندر قدور، قد حذّر امس الاثنين، في تصريح لـ"وات"، من تفشي التسويغ العشوائي للحانات الشاطئية لغير المهنيين، والتي قال انها "تنعكس سلبا على القطاع بسبب ممارسات لا تحترم ادنى شروط السلامة الصحية والبيئية".وتابع " لقد انتشرت اليوم عديد الظواهر المخلة بالقانون بعد ان بات التوسع في المساحات المسوغة للمشارب الشاطئية لا يخضع لاي مراقبة حتى وان كان على حساب المصطافين او على حساب الفضاءات المخصصة للنزلاء بالوحدات الفندقية".